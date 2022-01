Mauricio Pinilla encontró en Ben Brereton un paralelo con su propia trayectoria, claro que a distinta edad. Tal como Big Ben en Inglaterra, Pinigol fue sensación en la segunda división de Italia y luego consolidó su carrera en la Serie A, hasta convertirse en el máximo goleador chileno en la historia del calcio.

Como Pinilla a los 26 años en el Grosseto, Brereton brilla con 22 en el Blackburn Rovers, donde suma más de veinte goles al llegar a la mitad de la temporada. Y los cantos de sirenas de la Premier League se oyen a diario, mientras se suman más interesados en la contratación del chileno-británico.

En ese sentido, el ex mundialista recordó su trayectoria en ESPNF360 y justificó el consejo que le da a Ben. "Por experiencia, me pasó a mí. Hice seis meses muy buenos en Grosseto, me llegaron propuestas en ese tiempo de Udinese y Genoa, pero no quise partir a ningún lado".

En ese momento el ex ariete de la Roja decidió quedarse en el ascenso. "'Voy a hacer el año completo', dije, porque teníamos posibilidades de subir. Y después, al final de la campaña, me fui por mucho más dinero, el pase estaba más caro y yo más consolidado como jugador", subrayó.

De acuerdo a la prensa que sigue el mercado de fichajes en Europa, equipos que van desde el Leeds, Newcastle y Brighton en Inglaterra, hasta Real Madrid, Barcelona y Sevilla en España, han puesto sus ojos en la sensación de la selección chilena. Pero Pinilla prefiere ir piano piano.

"Creo que tiene que terminar la temporada en el Blackburn e irse después a la Premier League. Es nacido en Inglaterra, no me digan que se va al Sevilla. Él quiere jugar la Premier League, que es la mejor liga del mundo", reflexionó Pinigol.

El ex ariete de Palermo, Celta de Vigo, Sporting de Portugal y Atalanta cree que la opción de un equipo galáctico puede estar vigente, aunque con una salvedad. "Quizás pueda ser que lo vayan a comprar y después lo envien a préstamo", especuló.,

"Un jugador que marca 20 goles en 24 partidos es increíble. Pero no solamente allá, sino que en Italia hay muchos jugadores que juegan toda su vida en Serie B. LO que está haciendo Ben es maravilloso. No sé si para Real Madrid o Barcelona, pero para otro equipo de primera, seguro", completa el retirado ariete.