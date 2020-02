Mauricio Isla reconoce conversación con Juan Román Riquelme para ir a Boca Juniors

Si ya es gratificante que un equipo grande y poderoso como Boca Juniors te quiera, imaginen que además el propio Juan Román Riquelme, ídolo xeneize y nuevo directivo del equipo te llame personalmente para que vayas a jugar ahí.

Es lo que le pasó a Mauricio Isla, que en conversación con CDF contó que el propoo Román lo quiso convencer para jugar en Argentina. "Tuve conversaciones por teléfono con Riquelme, él me llamó. Imagínate que te suena el teléfono y te dicen 'alo, soy Román Riquelme', yo quedé plop", cuenta el Huaso.

Agregando "me dice 'hola Mauricio ¿te gustaría jugar en Boca?' Yo le digo a quién no le gustaría jugar en Boca, uno de los clubes más grandes de Sudamérica, uno de los más ganadores de Copa Libertadores, claro que me encantaría".

Más allá de su deseo, Isla aclara eso sí, que no estaba disponible ahora para jugar en Boca Juniors. "Le dije que mi punto es que yo quiero cumplir mi contrato con el Fenerbahçe, yo estoy contento en Estambul, estamos peleando cosas importantes en Turquía. Le dije que le agradezco, pero difícil que el Fenerbahçe me deje salir y soy sincero contigo como tú lo fuiste conmigo, a mí no me gusta salir en enero, yo quiero cumplir mi contrato y estoy feliz", detalla el defensor.

Isla además asegura que no tiene cerradas las puertas del equipo que hoy dirige Miguel Ángel Russo. ".No descarto llegar a Boca, pero sí estoy concentrado 100% en Fenerbahçe, en tratar de terminar la temporada de la mejor forma. Este club hace muchos años que no sale campeón y está buscando la forma de cambiar eso porque se lo merece. A Riquelme lo admiro como uno de los mejores 10 de la historia, entonces ahora que te llame ese jugador es tremendo", cerró.