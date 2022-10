El mediocampista chileno de Independiente del Valle es campeón de Copa Sudamericana 2022. Se acordó de La Calera y agradeció a su actual entrenador, el ex DT cementero Martín Anselmi.

Matías Fernández se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2022 como pilar y figura de Independiente del Valle. Los ecuatorianos derrotaron por 2-0 a Sao Paulo en la final y consiguen su segundo título en la competencia continental.

El mediocampista chileno llegó proveniente de Unión La Calera este 2022, pedido por el DT, el argentino Martín Anselmi. El entrenador lo había dirigido en los cementeros y se lo llevó con plena confianza.

“Primero que todo orgulloso de ser chileno y de ser el único chileno en la final. Agradecer al profe por darme la confianza y haberme llamado, fue un proceso súper largo y estoy feliz”, dijo Mati Fernández tras el pitazo final en la transmisión de Star+.

El chileno agregó que “era una final, 11 contra 11, y al ser un rival brasileño sabíamos que iban a ser muy duros. Los analizamos bien y los contrarrestamos en todas las líneas”.

Por último, Mati Fernández tuvo una especial dedicatoria para La Calera y sus ex compañeros en el cuadro cementero.

“Independiente me transmite ser el equipo que me dio la confianza de poder realizar mi trabajo, y un agradecimiento también a la gente de la Calera, a mis ex compañeros. Orgulloso de haber pertenecido o a ellos y ahora a Independiente del Valle”, sentenció.