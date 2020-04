Martín Palermo: "El trabajo en Chile me sirvió bastante, plasmamos una idea"

Martín Palermo sigue siendo uno de los máximos ídolos de Boca Juniors y el fútbol argentino. Por eso en tiempos de cuarentena volvió a la portada de Diario Olé con una extensa entrevista donde aborda su carrera como futbolista, pero especialmente como entrenador.

"El hincha no debería confundirse: goles ya no hago más, ni voy a poder hacer lo que hacía antes, dentro de la cancha. Es otra circunstancia, otro momento. Lo que yo podía resolver con un gol, ahora no lo voy a poder solucionar como DT", explica.

De todas formas, no quiere cazarse con la opción de dirigir a Boca Juniors. "Será en el momento que tenga que ser. Si me tiene que tocar Boca, me tocará. Mientras tanto, quiero avanzar en mi carrera de entrenador", asegura.

Y el paso por Chile quedó marcado en su carrera. Llegó a Unión Española a mediados de 2016 y se fue a fines de 2018, con casi cien partidos en el cuerpo. "El trabajo que hice en Chile también me sirvió bastante", reconoce el Titán.

"Fueron dos años y medio en Unión Española, donde plasmamos una idea, conformamos un plantel, eso de sacar 13 jugadores e incorporar 11 y así lograr el estilo que yo quería. Obtuvimos un segundo puesto, peleamos con Colo Colo, jugamos una pre Libertadores y una Sudamericana, debutaron muchos chicos...", valoró.

Martín Palermo concedió una extensa entrevista a Diario Olé

Palermo se encuentra sin club después de su salida del Pachuca de México a fines del año pasado. El argentino siempre aparece como opción de Boca Juniors, donde más encima ahora es manager su ex compañero Juan Román Riquelme.

"Así como sucedió que dentro de la cancha pudimos congeniar de la mejor forma, (podemos) tener la conexión que tuvimos (...). Será cuestión de verlo en el momento. Si me llama o no, y si es para ser DT o no...", completa el histórico ex delantero.