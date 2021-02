Marcos Rojo es presentado en Boca Juniors y avisa: "Es el más grande de Argentina"

Boca Juniors da uno de los primeros golpes en el mercado previo a la próxima temporada de la Superliga Argentina al confirmar el fichaje de Marcos Rojo, quien viene proveniente de Manchester United, en una incorporación prácticamente cantada desde este lunes cuando se realizó los exámenes médicos.

Firmado su contrato y luego de cumplir todos los requisitos, el defensor subcampeón del mundo en Brasil 2014, destacó la felicidad que siente con su llegada a La Bombonera. "Esto de jugar en Boca siempre está en la cabeza. Acá en la Argentina es el más grande, uno de los más grandes del mundo. Siempre es lindo", indicó.

El zaguero, surgido en Estudiantes de La Plata, había tenido una corta segunda etapa en el club que también lo tentó para ser xeneize. "He hablado con ellos. Cuando estaba la propuesta de Boca, (Juan Sebastián) Verón me llamó. Agradecido a la gente de Estudiantes, pero hoy me toca defender esta camiseta. Yo quería jugar acá. Se lo hice saber a Román. La decisión estaba tomada".

Rojo se ilusiona con tener la posibilidad de disputar su primer Superclásico frente a River Plate en la temporada que se avecina. "Hoy pensaba que voy a jugar el superclásico. Lo miré tanto...", puntualizó.

El zaguero no fue solo bienvenido por Boca Juniors, sino que también recibió una cálida despedida del Manchester United, que lo catalogó como una parte importante en los últimos años, especialmente en la obtención de la Europa League de 2017, en la que se perdió la final por una lesión.