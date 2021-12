Uno de los grandes emblemas de la zona defensiva del cuadro merengue pondrá fin a una larga relación de 15 años y partirá del Santiago Bernabéu, y al no recibir más ofertas en el Viejo Continente tendría definido seguir su carrera en Brasil, en el club que lo vio nacer.

Fin de una era: Marcelo no renovará con el Real Madrid y se unirá a la larga lista de cracks que volvieron desde Europa a Brasil

Un nombre que destaca sin dudas en la increíblemente exitosa historia del Real Madrid en la última década es el del lateral izquierdo Marcelo Vieira, que con varios títulos de Champions League, La Liga, Supercopa, Mundial de Clubes, entre otros, escribió su nombre con letras doradas en la historia del cuadro merengue.

El carrilero arribó al Santiago Bernabéu con tan solo 18 años el 14 de noviembre de 2006, y hasta hoy a disputado 573 duelos con la camiseta madrileña registrando 44 goles y 106 asistencias. Sin embargo, la linda historia está muy cerca de terminar ya que su vínculo con la institución está por llegar a su fin.

Así lo confirmó el medio deportivo Olé, que avisó que el brasileño termina su contrato el 30 de junio de 2022 y que una vez que esto ocurra ambas partes pondrán fin a la relación que para ese entonces cerrará 15 años 7 meses y 16 días desde la llegada del defensor con su frondosa cabellera a Madrid.

Junto con eso, el citado medio destaca que tras varias temporadas sin el protagonismo pretendido Vieira buscaría nuevos horizontes, por lo que avisaron que "hay quienes aseguran que su próximo destino está de nuevo en Brasil".

Cabe destacar que el ex seleccionado de la Verdeamarelha ha jugado tan solo 140 minutos en cinco partidos de la presente temporada, y a pesar de su condición de capitán y referente del camarín su actual desempeño no agrada. Así, revelan que no habrán más intentos para negociar y que su salida en junio próximo es una realidad.

También apuntan que después de conversar con varios clubes de Europa, "el Madrid no recibió ninguna oferta y por eso esperará que se venza su vínculo para despedir a un futbolista con una historia en el club tan extensa como la cantidad de títulos que cosechó a lo largo de su paso por el Merengue".

Sin embargo, con 33 años Marcelo aún tiene condiciones para jugar en altos niveles de exigencia, por lo que apostaría por regresar a su país y jugar en Fluminense. El defensa es formado en dicho club, donde solo alcanzó a jugar 40 partidos y anotar 6 goles antes de que el Madrid apostara por su talento y decidiera ficharlo con la mayoría de edad recién cumplida, en 2006.

Fichaje que sumaría otra bomba al balompié carioca, que el último tiempo se ha ido acostumbrando a recibir de regreso a sus grandes figuras después de brillar fuera de sus tierras, como es el caso de estrellas como David Luiz, Hulk, Felipe Luis, Felipe Melo, Gabriel Barbosa, entre otros.