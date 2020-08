Marcelo Vega vuelve a poner notas: "Quique Setién tiene un 0, debió irse cuando Messi declaró que no jugaban a nada"

No estaba en los pronósticos de nadie, pero el Bayern Munich apabulló 8-2 al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, en un resultado que ha acaparado todas las portadas de los diarios del mundo.

El partido merecía un análisis al estilo de Marcelo Vega, y el Toby no destiñó siendo muy duro a la hora de evaluar y analizar el partido que tuvo el Barça.

Por ejemplo, al entrenador Quique Setién lo calificó con un 0, argumentando que "se tendría que haber ido cuando Messi hace las declaraciones de que no juegan a nada. Da una semana de vacaciones, practicamente entregado. No supo armar un equipo, no era para jugar así. Busquets no tendría que haber entrado jugando. Vidal no lo pone, no es su culpa, estaba todo perdido. No reacciona en el banco, no se da cuenta y no habla".

Luego de la nota de Setién, vino la de Nelson Semedo, al que le puso un 1 "¿Se meó o Semedo? Mal, a la hora de atacar no pudo y a la de defender cometió varios errores. De hecho salieron dos goles (por su responsabilidad), se puso nervioso y no está a la altura de otros laterales que tuvo el Barcelona. Tiene velocidad, pero no la sabe ocupar. Muchas veces cuando fue solo miró y en esa mirada para poder tirar el centro se pierde menos de un segundo y fue tarde. Le cuesta tirar los pases que a otros no", dijo sin contemplaciones.

El ex mediocampista estaba on fire y a Messi lo calificó con nota 2. "El segundo tiempo nada, nada. En el primer tiempo dos cositas. Entiendo que el equipo no juega mucho. En los últimos minutos estaba entregado, es el mejor jugador del mundo, pero hoy no jugó bien", disparó.

Con Sergio Busquets tampoco tuvo clemencia y le dio un 3. "Para jugar campeonatos importantes no tiene el físico. Si bien técnicamente es bueno, no marca, le cuesta un montón y se nota muchísimo, se nota cuando juegas a este nivel", explicó.

Para el final, fue benevolente con Arturo Vidal y lo aprobó con un 4. "A pesar que no fue un gran partido, por el esfuerzo y el corazón que le pone. Desordenado como muchas veces, porque el técnico lo coloca en posiciones que no debe jugar. O juega atrás que lo hace muy bien o juega en su posición en el medio, pero no de creador, no de 9, no en la punta, porque al final empieza a correr para todos lados. Le pone corazón, ímpetu, todo", cerró.