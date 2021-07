Marcelo Cañete se confiesa: "Me apuré en jugar tanto tiempo, no estaba para jugar desde el inicio"

Los hinchas de Universidad de Chile aminaron su pena por la partida de Walter Montillo con la llegada de Marcelo Cañete, volante que en Cobresal destacó por sus múltiples asistencias y goles de gran fractura.

Lamentablemente para el mediocampista su rendimiento se ha visto mermado primero por el Covid-19 y luego el desgarro en el aductor derecho que sufrió a los 4 minutos del encuentro ante Santiago Wanderers en el Teniente de Rancagua.

Luego de más de seis semanas, Cañete retornó en Copa Chile en el duelo de ida ante San Luis de Quillota y no pudo completar el partido siendo reemplazado, para luego perderse los siguientes tres partidos.

“Venía bien trabajando fuerte lo físico, después tuve una semana entrando en confianza trabajando sobre la zona de la lesión, pero creo que me apuré en jugar tanto tiempo, no estaba para jugar desde el inicio y la verdad que uno siempre quiere jugar, me volví a resentir", cuenta el volante en conversación con Emisora Bullanguera.

Marcelo Cañete se lesionó en el partido que la U le ganó a Santiago Wanderers aún con Rafael Dudamel en el banco (Agencia Uno)

Marcelo Cañete aclara que volverá pronto y está trabajando para ser alternativa cuando la U retome el Campeonato Nacional ante Melipilla el 20 de julio.

"Tampoco es nada grave, es la cicatriz que volvió a sangrar y provocó un edema. El objetivo es volver con el campeonato, estoy aprovechando los días que quedan para comenzar de mejor manera y no cometer los mismos errores”, cerró.