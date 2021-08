Roberto Sensini no olvida su peor momento con Marcelo Bielsa: "Me dejó sin jugar mi cuarto Mundial"

La carrera de Roberto Sensini, entrenador de Everton, como futbolista fue muy destacada y llegó a ser referente defensivo de equipos importantes de la Serie A además de la selección de Argentina, con la que tiene una cuenta pendiente que está ligada muy de cerca con Marcelo Bielsa.

El actual técnico de los viñamarinos dio una entrevista con Las Últimas Noticias en la que contó el complicado momento que vivió en 2002. "A Bielsa primero lo tuve en las inferiores de Newell's y luego en la selección. Otro gran entrenador, aunque me dejó sin jugar mi cuarto Mundial", manifestó.

El exjugador se sentía en capacidades de asistir a la cita que se disputó en Corea y Japón. "Yo tenía 36 años y me había lesionado meses antes. No estaba del todo bien, pero sí para ir al Mundial, al menos para estar en el plantel. Yo había sido titular, e incluso capitán en las clasificatorias para pelear el puesto. Pero no", añadió.

Marcelo Bielsa vivió uno de los momentos más duros de su carrera en el Mundial 2002. (Foto: Getty Images)

A pesar que se sentía con algunas posibilidades de entrar en la lista definitiva, el Loco tomó otra decisión. Bielsa prefirió llamar a Diego Placente. "Nunca voy a olvidar cuando me llamó el secretario de Marcelo para decirme que no iba al Mundial. Terrible", expresó sobre ese duro momento.

La historia de ese equipo albiceleste fue negativa pues se fueron en primera ronda a pesar del favoritismo, pero Sensini de igual forma agradeció al técnico por los conocimientos que adquirió. "Bilardo y Bielsa me enseñaron a preocuparme de todos los detalles y eso lo aplico hoy como entrenador".