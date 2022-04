El Real Betis salta a la cancha este sábado con la misión de romper casi dos décadas de sequía de títulos en Primera Divisón. Desde las 16:00 horas, el equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini se enfrenta con el Valencia en la gran final de la Copa del Rey.

Los verdiblancos han tenido una campaña de ensueño de la mano del Ingeniero y aspiran a coronarla con su primer título estando en Primera División en 17 años. La tarea no será para nada fácil, pero el técnico chileno se ilusiona con hacer historia.

En conferencia de prensa, Manuel Pellegrini reconoció que espera lograr el objetivo junto al Betis. "Sería un logro muy importante. Los que vivimos en Sevilla, vemos cómo se vive en la ciudad. Poder dedicarle el título sería un gran logro para la institución. Es una ilusión".

El momento del Betis lo perfila en mejor posición que el Valencia, aunque para el Ingeniero eso no dice nada. "No me incomoda la condición de favorito. No sé en qué se basa. Yo creo que en plantel somos parecidos, en 90 minutos no se sabe qué pasa. Si somos favoritos, fenomenal. Si no somos favoritos, vamos a jugar igual".

Manuel Pellegrini también reconoció que ha sido todo un desafío preparar al plantel para enfrentar la definición de la Copa del Rey. "Una de las condiciones para jugar finales es tener la capacidad de controlar las emociones. No tengo que hablar solo con Fekir, creo que es algo muy importante para poder ganar una final".

Además, el Ingeniero recordó sus anteriores y exitosos pasos por España. "No me gusta mucho comparar etapas. Ahora tengo la fortuna de estar dirigiendo al Betis y tengo la oportunidad de hacer algo inolvidable. Hay un camino y la mayor alegría sería darle el campeonato. Es un gran momento de mi vida".

La palabra de Manuel Pellegrini sobre el Valencia

Para poder quedarse con la Copa del Rey, el Betis debe derrotar a un Valencia que llega con lo justo a la final. Los Ches llegan en el décimo lugar de la tabla de posiciones de La Liga y se instalaron en la final con un camino en el que tuvieron algunos problemas.

"Son dos estilos diferentes. Si llegamos a la final es porque a través de nuestro estilo hemos logrado hacer un equipo sólido. Nos medimos a un rival de estilo distinto, aceptable como he dicho. Tenemos que jugar con la mente fría y tratando de hacer nuestro fútbol", reconoció Manuel Pellegrini.

De hecho, el Ingeniero aseguró no tener claro qué esperar de su rival. "Es muy difícil saber lo que va a hacer Valencia. Lo que sí sabemos es lo que vamos a hacer nosotros. Creo que lo más importante es el desarrollo de nuestro fútbol. Ojalá mañana tengamos muy buen día".

Finalmente Manuel Pellegrini hizo un llamado a sus pupilos para ir con todo en busca de la Copa del Rey. "Mañana partimos los dos equipos iguales. Lo importante es ver al equipo con el mismo aplomo que ha demostrado para llegar a esta final".