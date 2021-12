El técnico del cuadro verdiblanco no escondió su molestia tras el 3-2 ante el Celtic. Suma su primera derrota en los últimos seis partidos.

Manuel Pellegrini le tira la oreja al Betis tras derrota en Europa League: "Estamos en la segunda fase, pero no estoy contento con lo sucedido"

El Real Betis sumó un duro revés este jueves en la UEFA Europa League. El equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini cayó dando pelea ante el Celtic por 3-2 y, pese a clasificar a la fase eliminatoria, se llenó de dudas para lo que viene.

El cuadro dirigido por el Ingeniero llevaba cinco fechas sin saber de derrotas, pero en su visita a Escocia terminó cediendo un triunfo a los locales con varias polémicas de por medio. El técnico no quedó conforme y así lo dejó claro en conferencia de prensa post partido.

"Tuvimos 19 remates, de los cuales 7 u 8 a portería. Ellos sorprendieron con el gol a los dos minutos y los otros dos goles fueron errores importantes nuestros. En cuanto a la parte defensiva, veníamos con mucha seguridad y hoy día regalamos dos goles", señaló.

Para Pellegrini, lo ocurrido ante el Celtic era algo que estaba en los planes, pero no se imaginaba caer de la forma en que lo hicieron. "Esperaba un partido así. He visto goles, errores... estamos en la segunda fase de la Europa League, pero no estoy contento con lo sucedido".

Ahora el Betis deberá esperar por su rival, el que conocerá el próximo lunes. El Ingeniero no se hace problemas y solo piensa en ganar. "Para el sorteo no tengo ninguna preferencia", recalcó.

Pese a la derrota ante el Celtic, ahora Pellegrini y sus pupilos se enfocan en el choque de este domingo ante la Real Sociedad, rival directo en la lucha por el liderato de La Liga. "Es un partido de 6 puntos. Jugamos en casa, sería una importante ventaja, espero que sea un gran partido".

Un sorteo difícil para el Betis

Con el segundo lugar en la fase de grupos, el Real Betis avanzó a la fase eliminatoria de la Europa League. Esto quiere decir que todavía no tiene el boleto directo a la próxima ronda y deberá definir su opción ante los eliminados de la Champions League.

El formato actual del torneo impide que se enfrenten equipos del mismo país, por lo que Barcelona y Sevilla quedan descartados como posibles rivales. No obstante, quienes sí pueden serlo amenazan con ser un problema.

Red Bull Leipzig, Oporto, Borussia Dortmund, Sheriff, Atalanta o Zenit son los elencos con los que el Betis de los chilenos podría enfrentarse. Aunque una buena es que la competencia respetará a sus participantes iniciales y les dará la posibilidad de definir las llaves como locales.

El sorteo de la fase eliminatoria de la Europa League se llevará a cabo este lunes. Tras ello, los partidos se realizarán entre el 17 y 24 de febrero.