Este martes el Manchester United rescató un empate 2-2 frente al Atalanta en Italia por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Tras aquel encuentro, Paul Scholes, ex jugador de los diablos rojos, se refirió en duros términos al rendimiento de Paul Pogba, quien salió reemplazado a los 69 minutos por Nemanja Matic.

“Es un jugador que… Lo conocemos, hemos estado con él. Necesita a alguien hablándole todo el tiempo. Necesita a alguien sobre él, a alguien que respete totalmente, necesita a jugadores experimentados detrás de él”, comenzó el Colorado.

Luego, señaló: “¿Cuántos años tiene Pogba? ¿28? ¿29? Es un jugador realmente experimentado, pero es uno de esos que llega a los 35 años y será exactamente lo mismo. Seguirá haciendo cosas estúpidas, como pisar la pelota, arriesgar, para intentar demostrarle a la gente qué tan fuerte y qué tan habilidoso es. La gente lo sabe, lo ve todo el tiempo”.

“El problema más grande con Paul es su concentración. Se va por momentos. En la Juventus, donde estuvo brillante y fue la razón por la que lo firmamos, tenía experiencia alrededor, con los Pirlo, los Chiellini, los Buffon. Un entrenador agresivo que estaba diciéndole cosas todo el tiempo. Él necesita ese tipo de trato hasta que tenga 35 años”, sentenció.

En la misma ocasión, el ex defensa del Manchester United, Rio Ferdinand, añadió: "Paul estaría de acuerdo en que no ha alcanzado el nivel que esperaba con la camiseta del Manchester United. No tiene la chispa que tiene con la Selección de Francia. Quizás necesite ese miedo a no jugar si no es bueno".

Con este empate el Manchester United quedó en el primer lugar del Grupo F con 7 unidades, las mismas que tiene el Villarreal. El Atalanta tiene cinco y último es Young Boys con tres.