Manchester City vs Burnley | Ver EN VIVO por TV y ONLINE a los Citizens por la 10° fecha de la Premier League

Continua la jornada sabatina de la Premier League con importantes y entretenidos encuentros, a eso de las 12:00 hora de Chile, el Manchester City de Pep Guardiola recibe al Burnley en el Etihad Stadium por la fecha 10 de la aclamada liga inglesa.



El Manchester City ha tenido una temporada 2020-21 bastante complicada al menos a nivel local, los dirigidos de Guardiola se encuentran actualmente en la medianía de la tabla de posiciones, su juego en esta liga ha sido discreto y no ha marcado la diferencia que marcaba en otras épocas, hasta el momento los ciudadanos que tienen un partido menos han salido victoriosos en tres duelos, además lograron tres empates y fueron vencidos en dos ocasiones de los ocho duelos disputados, por lo que este partido es clave para las aspiraciones de Guardiola y del City que ven al Burnley como un rival asequible por el bajo nivel mostrado por la visita en esta temporada.



El nivel del City en liga contrasta con lo mostrado en Champions, los ciudadanos en la Liga de Campeones se ubican líderes del grupo C con puntaje perfecto, han logrado cuatro triunfos en los cuatro duelos disputados, el último partido fue entre semana donde logró derrotar al Olympiacos por 1-0.



El Burnley actualmente está en la parte baja de la Premier, ubicándose en la 17° posición de la tabla de posiciones con 5 puntos, a solo un puesto de entrar a la zona de descenso, hasta el momento se salvan debido a que el Fulham que se ubica 18 posee 4 unidades. La visita por su parte no querrá ser una víctima fácil para los citizens y querrán aprovechar el complicado momento en liga de los hombres de Pep para arrebatarle alguna unidad.



En el último duelo el Manchester City derrotó por 5-0 al Burnley. (Foto: Getty)



