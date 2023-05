Con el fin de probar la inocencia del jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa, los abogados defensores presentaron nuevos antecedentes en formato de videos en el juicio por la denuncia de violencia de género realizada por su ex pareja, Daniela Cortés.

Fue el lunes, cuando el jugador que marcó uno de los goles en la victoria de los argentinos ante Colo Colo por Copa Libertadores, se presentó ante la justicia, alegando inocencia en la denuncia de su ex novia.

“Nunca cometí el hecho del que se me acusa. Yo usaba camisetas manga larga para que mis compañeros no vean que ella me golpeaba en mi casa”, comentó en la oportunidad.

Eso no es todo, porque también la acusó de robarle dinero para la compra de un vehículo de lujo para su colección.

“Siempre le pasaba dinero, incluso ella me robó un dinero de la plata para comprar un Audi”, detalló.

Videos

Si bien los alegatos seguirán el próximo 17 de mayo, los abogados de Villa mostraron nuevas evidencias, queriendo demostrar ante la justicia que era Cortés quien agredió al jugador colombiano.

"Este material forma parte de la estrategia que siguió Villa este lunes en su declaración en el juicio: el futbolista no solo afirma su inocencia, sino que busca presentarse a sí mismo como víctima de violencia", afirman en TN de Argentina.

En el material audiovisual se ve a la pareja en una habitación, donde el colombiano acusa que no lo dejan salir: “No me deja salir, ya lo nuestro terminó, ya no me deja salir”.

En una escena que quiere demostrar que era ella la que lo tenía bajo violencia, en las imágenes se ve a Cortés llorando: “¿Cómo va a decir que lo nuestro terminó? Está loco”.

Otro de los videos, mostrados por su defensa, se ve a Villa reclamando por la violencia de su ex pareja: "Mira cómo me pega".

Una situación que debe resolver la justicia de Argentina, que tiene implicado a una de las grandes figuras de Boca Juniors.

Revisa el video: