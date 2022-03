El Palmeiras se prepara para el duelo de este jueves contra Corinthians por una nueva fecha del Torneo Paulista. El Verdao marcha primero del Grupo C con 26 puntos en 10 partidos y en la previa del duelo volvieron a reflotar unos elogios del DT Abel Ferreira para Benjamín Kuscevic.

El defensa nacional de 25 años ha ganado la Copa Libertadores 2020 y 2021, más la Recopa Sudamericana con Palmeiras, claro que su papel ha estado lejos del protagónico. Sin embargo, Ferreira no esconde su admiración y el aporte de Kuscevic al Verdao.

“Tenemos un chileno aquí, que lo conocemos bien. Que es Kuscevic, terminó siendo un arma para nosotros porque necesitamos un equipo con la mentalidad que tiene este jugador”, dijo el DT del Palmeiras, que en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 enfrentó a Universidad Católica, el ex club del defensa nacional.

Agregó que “recuerdo esa llave, que a Kuscevic se lo di mucho como ejemplo a los otros, por la forma en que se dedica, cómo entrena y el profesionalismo que tiene. Inclusive sin jugar tanto”.

Abel Ferreira sentencia que “lo usé mucho como ejemplo a los otros: si tienen dudas de la mentalidad del equipo que queremos, acá ustedes tienen un compañero dentro. No hay dudas que no vaya a luchar, no hay una. Y siempre con lealtad, pero competitivo, compite con todo. Porque si quieres ganar algo más es necesario ser competitivo. Y él terminó siendo un buen elemento”.

Hoy por hoy, Kuscevic suma más minutos en Palmeiras, titular los 90’ minutos en dos de los cuatro últimos partido del Verdao. Asimismo, fue considerado en la ida de la Recopa Sudanericana contra Athletico Paranaense.

Y el domingo Palmeiras visita a Brtagantino. Tras el duelo, Benjamín Kuscevic viajará a Chile para integrarse a la selección nacional de cara a los trascendentales partidos contra Brasil y Uruguay, en el cierre de las eliminatorias a Qatar 2022.