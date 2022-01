Dani Alves está totalmente comprometido con el Barcelona y además de contribuir en lo futbolístico (redebutó oficialmente por el Barcelona el 8 de enero en el empate frente al Granada), lo hace con sus palabras sobre todo a los más jóvenes del plantel.

El lateral brasileño cree que su regreso puede ser un ejemplo para Lionel Messi, de quien cree que debería plantearse su vuelta, tras su paso por el PSG.

En conversación con Catalunya Radio, se refirió a su salida del club: “En mi despedida dije que cuando estoy aquí soy feliz. Formar parte de la gran historia que tiene el Barça, sentir estos colores es lo que quiero. Si las cosas son buenas, hay que repetirlas. Espero aportar seriedad en el momento de trabajar y alegría. Estar aquí otra vez es un regalo que voy abriendo todos los días. Peleo siempre por lo que quiero. Quería regresar porque no había podido despedirme del Barça. No pude despedirme después de ocho años y 23 títulos, me quedó la espinita de poder regresar para despedirme. Salir con alegría y no con entredichos, que me vean como una persona que ama a este club”.

“Me fui a la Juventus para que el Barça me valorase más. Tenía la sensación de que me estaban echando. Pensé que eso no podía ser, que si una parte no estaba contenta, mejor poner un punto y final. Pero me fui pensando en hacer una gran temporada y regresar. Yo avisé que quería volver después de la Juventus. No encajó y seguí para el PSG. Cuando no me renovaron, escribí a Bartomeu porque quería volver, ayudar. Dijo que no encajaría, que tenía que hablar con Abidal. No hablé con él porque somos amigos y no quería ponerlo en ningún compromiso. No desistí y estoy aquí”, añadió.

En cuanto a su regreso, comentó: “Sabía que si venía, podía jugar. Por lo que hago en el día a día, porque trabajo para jugar y no para tomar el sol. Puedes dudar de fichar a un jugador de 38 años, pero no si se llama Alves, Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic”.

Luego, afirmó: “Ha pasado mucha gente buena, pero este club es especial. Hay que entender el juego, hay que tener personalidad para entender las exigencias del club. Lo siento por los que pasaron y no encajaron porque perdieron la oportunidad de jugar en el mejor club del mundo”.

Acerca del presente del club, sostuvo: “Es muy doloroso ver hacia donde ha sido conducido el Barça. Pero eso ya está. Hay que encontrar la solución para sacar al Barça de ahí. Es importante los cambios que hay en el club para seguir en la elite. Los clubes siempre tienen sus altibajos. Lo que hay que hacer es que duren poco, un par de años. Y nuestro desafío aquí es convencer a todos de que juegan para el mejor club del mundo, para el equipo que cambió la historia del fútbol. La gente que forma parte del club se debe meter esto en la cabeza”.

Dani Alves dice que está siempre cerca de los más jóvenes: “Hay mucha gente joven, un chico de 17 años puede ser un fenómeno, pero no es fácil para él aguantar el peso del club. Por eso hay que estar cerca suyo. La idea es convencerles de que están viviendo algo único y que no lo pueden desaprovechar. Hacerles conocer la historia de este club porque es único”.

Finalmente, le pidió a su amigo Lionel Messi, que vuelva: “Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Es extraño estar aquí y no verlo, no tenerlo en la banda. Las cosas a veces no pasan como soñamos. Ya le dije que no va a estar en ningún sitio mejor que aquí. Lo mismo que me dijo él cuando me fui. Estaría muy bien que Messi acabase aquí su carrera”.