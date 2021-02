Le tiran la talla en vivo a Emiliano Vecchio por su perfil en Wikipedia y reacciona con risas

El exjugador de Colo Colo, Emiliano Vecchio, protagonizó una bochornosa escena durante el compromiso de la Superliga Argentina en el enfrentamiento en el que enfrentó con Rosario Central y Argentinos Juniors. Un fuerte encontronazo con el árbitro lo llevó a perder los estribos fuertemente.

En el intercambio de palabras del mediocampista con el árbitro Andrés Merlos y le dijo: "Tengo 20 palos verdes en el banco", lo que provocó indignación en el juez central y, además, hizo explotar las redes sociales.

Entre comentarios, memes e incluso una modificación en su perfil de Wikipedia y en una entrevista con TyC Sports reaccionó entre risas a la edición que le hicieron en la enciclopedia libre. "Emiliano 'Soros el millo' 'Magnate' Escobar Vecchio, futbolista argentino, ahora empresario, multimillonario, magnate que juega como mediocampista en Rosario Central". El volante solo pudo reírse.

¡Reaccionamos junto a Emi Vecchio a su nuevo perfil de Wikipedia! ���� pic.twitter.com/sPJFt9or9B — Jugador 23 (@Jugador23TyC) February 16, 2021

El ex jugador albo, sin embargo, pidió disculpas. "No es un buen ejemplo y la verdad me dio un poco de vergüenza. Primero que, obviamente, es mentira que tengo 20 palos verdes en el banco", apuntó.

"Hay cosas que para mí quedan dentro de la cancha. No lo tendría que haber dicho de esa manera para que lo escuche. Me dijo algunas cosas, yo le respondí. Igualmente ya veníamos así desde el partido de Banfield, allá, el 1-1. Veníamos un poco cruzados los dos. Son cosas que pasan", añadió Vecchio.