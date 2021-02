La lamentable fanfarronería de Emiliano Vecchio con el árbitro: "Tengo 20 palos verdes"

Emiliano Vecchio, ex volante de Colo Colo, perdió los estribos y lanzó una lamentable frase al árbitro que quedó registrada por las cámaras en el duelo entre Rosario Central y Argentinos.

Tras varios intercambios de palabras, el mediocampista canalla se vanaglorió de tener más dinero que el juez Andrés Merlos y le afirmó: "Tengo 20 palos verdes en el banco".

El referee no se quedó de brazos cruzados y fue a acusarle al portero de Rosario Central, Jorge Broun, lo que le había dicho Vecchio: "Con todo respeto, Fatura, vos sabés que yo te banco. 'Tengo 30 palos verdes' me dijo".

Tras el partido, el volante argentino quiso disculparse públicamente: "Me da mucha vergüenza, la gente que me conoce sabe que no soy así, pero estaba sacado. No soy de enojarme mucho. Tal vez yo me acerqué, se lo dije cerca".

#CopaDeLaLigaxTNTsports | El diálogo entre Andrés Merlos, Emiliano Vecchio y Fatura Broun en pleno partido.#CENARGxTNTsports pic.twitter.com/pmwHT676Pe — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2021

"Él anteriormente me había dicho varias cosas para que yo llegue a ese punto también, él tiene un trato muy especial con los jugadores. Yo no soy de hacer esas cosas, no soy de enojarme", añadió.

Después descartó tener esa cantidad de plata: "Primero que es mentira, obviamente. Se lo dice al arquero para que lo escuchen las cámaras. Imaginate si yo hubiera dicho lo que él me dijo".

"Hay cosas que para mí quedan dentro de la cancha. No lo tendría que haber dicho de esa manera para que lo escuche. Me dijo algunas cosas, yo le respondí. Igualmente ya veníamos así desde el partido de Banfield, allá, el 1-1. Veníamos un poco cruzados los dos. Son cosas que pasan", finalizó.