Lautaro Martínez en su mejor momento: "Antonio Conte cambió mi mentalidad y la del equipo"

Sólo hay risas en el Inter de Milán luego de la aplastante victoria sobre el Shakhtar en una de las semifinales de la Europa League.

Justamente una de las figuras del cuadro lombardo fue el argentino Lautaro Martínez, el que parece vivir un renacer luego de un discreto rendimiento post pandemia.

El compañero de Alexis Sánchez le concedió una entrevista al sitio web de la UEFA y llenó de flores a su entrenador, Antonio Conte.

"Es un entrenador que confía en mí y que me ha ayudado a crecer. También me ha ayudado a cambiar mi mentalidad. Y no solo la mía, sino la de todo el grupo, y eso es muy importante para nosotros en el Inter. Esperemos que podamos continuar en este camino", afirmó.

Martínez además confiesa que "siempre le estaré agradecido porque en cuanto llegó a Inter me llamó, cuando estaba de vacaciones después de la Copa América".

Respecto a la final de la Europa League que enfrentará al Inter con el Sevilla, el formado en Racing Club asegura que los españoles serán "un rival duro, que presiona, que se mueve por el campo y que juega un gran fútbol. Por eso llegaron a la final".