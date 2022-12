Luego de su tropiezo en el primer partido del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita, la selección de Argentina se recuperó y derrotó 2-0 a México y por el mismo marcador a Polonia en el Grupo C de la Copa del Mundo. Con esto la Scaloneta se clasificó primera de su grupo y ahora enfrentará a Australia con la ilusión de seguir avanzando para conseguir su tercer título de la historia.

Las coincidencias entre la Argentina campeona del Mundo en 1978 y 1986 con la actual

El equipo comandado por Lionel Messi quiere repetir los títulos del mundo conseguidos en 1978 y 1986, y para ello se aferra a algunas coincidencias con sus Mundiales conseguido:

La última vez que Polonia clasificó a octavos de final de una Copa del Mundo fue en México 1986 y ahora en Qatar lo consigiuió.

La última vez que Argentina y Polonia se enfrentaron por Mundiales fue en 1978, partido que también terminó con victoria trasandina 2-0, igual que en Qatar 2022.

La primera vez que Canadá jugó un Mundial fue en 1986, ahora disputó su segunda Copa del Mundo, también quedando eliminada con 0 puntos igual que hace 36 años.

La única vez que Marruecos se clasificó a octavos de final de un Mundial fue en México 1986, ahora en Qatar lo consiguió por segunda vez.

Ni Chile ni Nigeria estuvieron presentes en el Mundial de 1986, ni tampoco en Qatar.

La última vez que México quedó eliminado en la fase de grupos de un Mundial fue en 1978, misma situación que se repitió ahora en 2022.

No solo hay coincidencias en lo futbolístico sino que en lo político, ya que en 1986 hubo un intento de asesinato al presidente en este entonces Raúl Alfonsín, mientras que este año hubo también un intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

¿Cómo va el cuadro de octavos de final de Argentina en el Mundial de Qatar 2022?

Duelo 1: Países Bajos vs Estados Unidos

Argentina vs Australia

Duelo 3: 1°E vs Croacia

1°G vs 2°H

1°G vs 2°H Duelo 5: Inglaterra vs Senegal

Francia vs Polonia

Francia vs Polonia Duelo 7: Marruecos vs 2°E

1°H vs 2°G

Luego en cuartos de final se enfrentarán los ganadores del duelo 1 vs 2, duelo 3 vs 4, duelo 5 vs 6 y duelo 7 vs 8, lo que significa que en cuartos de final Argentina enfrentaría al ganador del partido entre Países Bajos y Estados Unidos.

Así van todos los grupos del Mundial de Qatar 2022