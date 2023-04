Este sábado el PSG recibe al Lens en el Parque de los Príncipes, un partido clave pues el visitante es su escolta en la tabla de posiciones de la Ligue 1.

En la previa, el defensa del Lens, el argentino Facundo Medina, se despachó una declaraciones que generaron bastante polémica en Francia.

Se refirió al difícil duelo que tendrá con Kylian Mbappé y Lionel Messi, afirmando desafortunadamente: “Si Messi se me escapa lo agarro de la camiseta pero a Mbappé lo sacan en ambulancia”.

Medina, quien fue formado en River Plate, también recordó sus inicios antes de llegar al fútbol europeo, donde hoy destaca, incluso llamando la atención de clubes más grandes.

“Yo llegué a River a los 10 años. Ellos me criaron, ellos me formaron, porque antes era un cabeza de termo, más que ahora. Me educaron mucho y me bancaron muchas cosas que hice mal”, señaló.

Asimismo, reveló una anécdota que vivió con el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, quien lo llamó por teléfono para contarle que estaba convocado a la albiceleste.

"Me llamó un número desconocido, mirá si era uno del barrio que me quería manguear, ni loco atendía. Al final era Scaloni, ja", recordó.

"Cuando estaba en la Selección me dijo ‘aquí está el que no atiende los llamados’, me quería largar a llorar”, añadió.