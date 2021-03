La emotiva carta de Luis Suárez por sus 500 goles: "Desde Montevideo a Madrid, de 0 a 500"

Luis Suárez fue uno de los protagonistas el triunfo 1-0 del Atlético de Madrid sobre el Alavés al marcar el único gol del partido que permitió que los colchoneros mantuvieran su ventaja en el liderato de La Liga de España a pesar de la persecusión insentante que mantienen en el segundo y tercer lugar Barcelona y Real Madrid, respectivamente.

El uruguayo llegó a la anotación 500 de su carrera, una impresionante cifra para una carrera increíble con Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y la selección charrúa. Es por eso que el atacante dedicó una hermosa carta, a través de sus redes sociales, para agradecer el apoyo en todos sus equipos.

"500 goles y muchos más recuerdos. Todo empezó en Uruguay. Cuando hice mi debut profesional con el equipo de mis sueños de la infancia, pensé que nada podía ser mejor que eso. Y entonces ganamos la liga juntos. Estaba listo para dar el siguiente paso, y mudarme a Europa a los 19 años fue uno muy grande. No podía haberlo hecho sin la confianza y el apoyo de la gente de Groningen, tanto el club como los aficionados", escribió.

Recordó su paso por el Ajax y Anfield. "Amsterdam me hizo ser quien soy hoy en día. Difícilmente había un lugar mejor para aprender y crecer como jugador. Haber capiteaneado a un club así es de lo más grande que conseguí en mi carrera. ¿Y Liverpool? Liverpool fue especial. La conexión con los hinchas me inspiró para enfrentarme al desafío de jugar en una liga tan competitiva", añadió.

No dejó de lado su experiencia como culé, quizá la mejor de su carrera. "La increíble ciudad de Barcelona me recibió con los brazos abiertos. Pude jugar con los mejores jugadores del mundo y conquistar Europa. ¿Qué más podría pedir? Ahora Madrid, disfrutando y luchando por este club. Deseo marcar muchos más goles aquí y ojalá vuelvan pronto los aficionados para poder celebrarlos juntos".

Suárez no olvidó a nadie en su trayectoria. "Además de todo esto, representar a mi país en los escenarios más importantes del mundo siempre fue mi mayor honor. Puede que no lo sepas, pero vos jugaste tu parte en todos los goles que he marcado hasta ahora. Y hoy, les doy las gracias a todos los aficionados que me apoyaron en mis equipos a lo largo de todos estos años, desde Montevideo a Madrid, de 0 a 500.Y lo que esté por venir...", finalizó.

