Una de las revelaciones del fútbol argentino está siendo Emiliano Vecchio, quien en los últimos partidos ha sido destacado por su buen juego en Racing, además por su mejorado aspecto físico.

Algo que el ex jugador con pasos en Unión Española y Colo Colo confirmó en conversación con ESPN, donde asegura que fue una de las condiciones que le puso el técnico Fernando Gago cuando lo llamó.

"Bajé seis kilitos. Estoy en el peso. Cuando me llamó Fernando, me marcó las pautas grupales, cosas que no negociaba. Nos pusimos de acuerdo, comencé a trabajar con el nutricionista", comentó el volante.

Eso no es todo, porque asegura que sigue al pie de la letra las condiciones que le pone el nutricionista, donde ha cambiado completamente su alimentación.

"Bajé los kilos que tenía que bajar, cumpló un mes y vamos a seguir mejorando. Estoy a pura agua, lechuga y fruta", finaliza.