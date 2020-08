La crítica del DT de la selección de Bolivia: "Bielsa tiene mejor márketing por ser argentino"

El seleccionador de Bolivia, César Farías, hizo un controvertido análisis entre los técnicos sudamericanos y se refirió específicamente a los casos de Manuel Pellegrini y Marcelo Bielsa, en un polémico diálogo con Conversando en Casa.

Según Farías, Pellegrini "tiene una imagen única fuera de la cancha, y esto lo voy a decir con respeto, creo que en Chile no han valorado, porque a lo mejor está fuera de sus expectativas, (la selección) pero creo que como personaje chileno no le han dado la importancia que tiene".

El actual técnico del Betis de España es objeto de admiración por parte del entrenador venezolano. "Para mí lo que ha logrado es maravilloso, ojalá nosotros podamos lograr ese tipo de cosas que logró", sentenció.

Chile y Bolivia se enfrentaron en La Paz en las últimas Eliminatorias Sudamericanas (Agencia Uno)

Pero después lo puso en la balanza frente a Marcelo Bielsa, de notoria popularidad después de conseguir el ascenso a la Premier League de Inglaterra al mando del Leeds United. "Bielsa no dirigió al Real Madrid y tampoco ahora que va a dirigir en la primera de Inglaterra", subrayó.

"Ojo, no estoy hablando mal de él, de Marcelo Bielsa, para nada. Lo que pasa es que a lo mejor Marcelo tiene mejor márketing por ser argentino. O sea, si te toca elegir entre un técnico argentino y uno venezolano obviamente que nos llevan una ventaja, ¿no?".

Eliminatorias sudamericanas en Europa

Otro álgido en la conversación estuvo marcada por la opinión de Farías frente a la posibilidad de que el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas se desarrolle en Europa, ante la situación de la pandemia en nuestro continente.

El DT boliviano rechaza absolutamente la opción. "Me parece una barbaridad la idea de jugar en Europa. No creo que sea la forma, quitarnos la esencia de competir en esta latitud, no le encuentro mayor provecho", aclaró.

Así mismo, reconoció que "pregunté al presidente de una federación amiga, que había sido una propuesta de dos dirigentes y que eso no iba a prosperar. Yo espero que no prospere, porque más adelante eso nos puede pasar mucha factura", completó.