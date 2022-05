La UEFA comunicó que los clubes rusos no tendrán cupo en las competencias europeas como la Champions League, Europa League y Conference League. La selección femenina tampoco podrá jugar la Eurocopa la próxima temporada.

Este lunes la UEFA confirmó que los clubes rusos no tendrán permitido participar de las competencias europeas la próxima temporada, tales como la Champions League, Europa League y Conference League.

Asimismo, el ente rector del fútbol del viejo continente descartó la posibilidad de que Rusia pueda competir para albergar la Eurocopa de 2028 y 2032, para las que era candidato.

Por otro lado la selección femenina de Rusia fue expulsada de la Eurocopa femenina que se juega este año y su lugar lo ocupará el combinado de Portugal.

No sólo eso, pues la selección masculina no estará en la próxima edición de la Liga de Naciones y no participará en la clasificación para la Copa del Mundo Femenina de 2023.

El mismo destino tendrán las selecciones menores masculinas y femeneninas, así como los equipos de Fútbol Sala en la temporada 2022-2023.

"Rusia no tendrá clubes afiliados que participen en las competiciones de clubes de la UEFA en la temporada 2022/23. En consecuencia, las respectivas listas de acceso de las competiciones de clubes masculinas y femeninas se han re-equilibrado de acuerdo con los principios establecidos en los reglamentos de competición pertinentes", informa la UEFA.

"Según el acuerdo con el artículo 16.02 del reglamento de licitaciones de las fases finales y de las finales de la UEFA se establece que cada licitador se asegurará de actuar de manera que no desprestigie a la UEFA, ni a cualquier otro licitador, ni al proceso de licitación o al fútbol europeo", añade.

Recordar que anteriormente la FIFA ya había expulsado a la selección rusa de la Copa del Mundo de Qatar, por lo que no pudo jugar los playoffs europeos.