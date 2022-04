Muy rara vez Gerard Piqué da una entrevista en la que no se haga notar con una frase llamativa y en la más reciente conversación que el futbolista del Barcelona hizo con el youtuber Jordi Wild dijo varias cosas interesantes, además de salirse del libreto como acostumbra en cada ocasión de estas.

El experimentado defensor, entre las cosas más curiosas que mencionó, es que que aconseja a los miembros del equipo del que es propietario, el Andorra de la tercera división española, que tengan una buena vida nocturna. "Les digo a los jugadores del Andorra que tienen que salir de fiesta. La gente que no sale nunca de fiesta esconde algo", indicó.

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 afirmó, además, que prefiere la rivalidad con el Espanyol que con Real Madrid. "Me gusta más ir al campo del Espanyol que al del Madrid. Yo me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir allí a jugar. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más", añadió.

De hecho, profundizó con el ambiente que tiene ante el equipo catalán con respecto a los merengues. "No hay nada como eso en el mundo. Diría que es mejor que el sexo. Lo disfruto muchísimo más que contra el Madrid. Es una rabia contenida, un resentimiento de años. Los del Madrid son unos señoritos y bienquedas".

También apuntó al expresidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, por la reciente crisis blaugrana. "Es una persona cuyas inseguridades o el hecho de querer tener a todo el mundo contento le llevó a no saber decir que no. No saber afrontar los problemas. Los últimos tiempos no lo vimos nunca por la Ciudad Deportiva", dijo Piqué.