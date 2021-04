Kylian Mbappé se rinde ante sus ídolos: "He jugado contra Messi y Cristiano y son mejores"

Cuando se habla de Kylian Mbappé es lógico ponerlo como un futuro ganador de Balón de Oro y ser una de las referencias del fútbol mundial en el futuro inmediato. Así lo tiene claro el delantero del PSG y la selección de Francia, pero aún tiene claro que le falta un camino por recorrer para ganarse ese sitial de honor.

El francés reconoció que tiene un par de referentes por alcanzar. "Cada vez que salgo a un campo de juego siempre me digo a mí mismo que soy el mejor y, sin embargo, he jugado junto a Messi y Cristiano y son mejores jugadores", afirmó el galo en una reciente entrevista con RMC Sports.

El atacante de 22 años se proyecta consiguiendo aún más objetivos en una carrera que tiene mucho por dar aún. "En mi cabeza siempre me digo que soy el mejor porque así no te pones límites y tratas de darlo todo. Por supuesto, a veces la gente no lo entiende porque creo que quizás también hay esa barrera que se crea en relación al tema, donde no se explica realmente qué es el ego", indicó.

Mbappé fue una de las grandes estrellas del más reciente Mundial en el que Francia fue campeón. "Tuve la posibilidad de ganar una Copa del Mundo con 19 años y mi ambición es conseguir la segunda. Francia tiene grandes jugadores y no podemos esperar otros 20 años para ganar otra", manifestó.

El futuro inmediato del delantero es una de las grandes dudas pues está en negociaciones para renovar con PSG pero a la espera de lo que suceda está Real Madrid, que espera hacerlo uno de sus grandes golpes en el mercado en los años recientes.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.