Este domingo el presidente de la Federación francesa, Noël Le Graët, afirmó en el diario Le Journal de Dimanche que Kylian Mbappé estuvo a punto de dejar la selección de Francia tras la Eurocopa pasada.

Dijo que tras fallar el penal ante Suiza, el futbolista del PSG sintió que la federación no lo apoyó y por ese motivo quiso renunciar.

"Me reuní con él después de la Eurocopa. Sintió que la federación no lo había defendido de las críticas a las que se enfrentó después de fallar el penal. Nos reunimos durante cinco minutos en mi oficina", señaló Le Graët.

"Estaba enfadado, no quería jugar más para la selección francesa. Ya sabes cómo es; es un ganador, estaba muy frustrado, como todos nosotros, por la eliminación. Es muy amigable con los medios. Es un gran tipo, mucho más colectivo de lo que la gente piensa", añadió.

Pero a Mbappé no le gustaron estas declaraciones y salió rápidamente a desmentirlas en sus redes sociales: "Le expliqué que las críticas estaban relacionadas con el racismo y no con el fallo del penal. Pero él consideró que no había racismo".

Lo increíble es que minutos después el dirigente reculó y aseguró entender al ex jugador del Mónaco en diálogo con RMC: "Estoy de acuerdo con él (con el texto de su tuit). Lo entendí todo y con Kylian no hay ningún problema. Siempre he tenido un apego profundo a su personalidad".

La selección de Francia pasa por un mal momento, luego de caer en dos partidos consecutivos como local en la UEFA Nations League, frente a Dinamarca y Croacia.

En aquel torneo marcha en el último lugar de su zona con dos puntos en cuatro partidos, por lo que está en serio peligro de descender a la Liga B.