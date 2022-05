Manchester City tiene la primera opción de quedarse con la Premier League, pues tiene tres puntos más que el Liverpool a falta de sólo tres fechas para el final del campeonato.

En la previa del duelo ante el Wolverhampton, el técnico citizen, Pep Guardiola, se había quejado porque el medio en general apoya más a los reds.

"Todos en este país apoyan al Liverpool. La prensa y todos, porque tiene una historia increíble en las competiciones europeas pero no en Premier League. Han ganado una en 30 años. No me importa. La gente quiere que el Liverpool gane más que nosotros. Tienen más seguidores en todo el mundo y en Inglaterra lo apoyan más que a nosotros", se descargó el entrenador español.

Palabras que tuvieron respuesta de Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, quien viene de elimina al Villarreal en las semifinales de la Champions League y se medirá al Real Madrid en la definición en París.

"No tengo ni idea de si todo el país nos apoya. No es la sensación que tengo cuando vamos a otros lugares a jugar, en realidad es todo lo contrario", le contestó.

"Vivo en Liverpool y sí, aquí mucha gente quiere que ganemos la liga, eso es verdad; pero incluso aquí probablemente sea solo el 50 por ciento porque el resto (en alusión a los seguidores del Everton) están metidos en otra lucha, al menos hasta ayer", añadió.

Luego, disparó: "No sé en qué situación estaba Pep, después de ser eliminado de la Liga de Campeones, lo que ya de por sí es difícil de aceptar, pero luego encima el Liverpool llega a la final (de la Champions), y luego se dicen cosas como: 'Ellos solo se enfrentaron al Villarreal y nosotros con el Madrid', y dices lo que dices".

El Manchester City visita al Wolverhampton por la ante-penúltima fecha de la Premier League este miércoles, mientras el Liverpool será forastero ante el Aston Villa este martes.