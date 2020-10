Juventus vs Hellas Verona: Ver EN VIVO y ONLINE la fecha 5 de la Serie A

Juventus no la tuvo nada de fácil durante las últimas fechas, ya que, en la Serie A no ganaba en cancha hace tres partidos (la victoria sobre Napoli fue por la no presentación del equipo napolitano en Turín). Por suerte, el cuadro de Andrea Pirlo retomó la senda triunfal frente al Dinamo Kiev por la primera fecha de la Champions League.

Con esos antecedentes, la Vecchia Signora espera sumar nuevamente frente al Hellas Verona como local, por la fecha cinco de la Serie A. Actualmente marchan quintos con ocho puntos, a cuatro unidades del Milan de Zlatan Ibrahimovic, exclusivo líder del torneo italiano.

Fuera de la cancha siguen los problemas: Cristiano Ronaldo, recientemente contagiado de Covid-19, aún no supera su enfermedad, según reportan medios de Portugal. Recordar que el delantero luso se contagió en la concentración portuguesa para la cuarta fecha de la Nations League. Tras esto, se ha mantenido en estricta cuarentena.

Estos nuevos resultados podrían demorar el reencuentro de Cristiano Ronaldo con Lionel Messi, ambos participantes del grupo G de la Champions League. Una sensible baja para los de Turín en vistas al partidazo que se espera contra el Barcelona.

Hellas Verona, rival de turno en la Serie A, se ubica séptimo a un punto de Juventus. Por lo cual este partido es muy importante para los dirigidos por Ivan Juric, croata estratega del Hellas.





Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus y Hellas Verona por la fecha 5 de la Serie A?







Juventus y Hellas Verona jugarán el día domingo 25 de octubre a las 16:45 de la tarde, hora de Chile.







Transmisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Juventus vs Hellas Verona?







El partido será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia. Revisa tu cableoperador aquí:





ESPN 2



VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)





Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Juventus vs Hellas Verona?







La transmisión online será a través de ESPN Play y Fanatiz.