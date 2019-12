Jürgen Klopp y rival del Liverpool en el Mundial de Clubes: "No sé nada de Monterrey"

El Mundial de Clubes entra en su fase final. Este miércoles se definirá al segundo clasificado a la gran final del torneo, el que saldrá del duelo entre Liverpool y Monterrey. En la previa del encuentro, Jürgen Klopp se refirió a su rival y sorprendió con su honesta declaraciones.

"Honestamente no sé mucho sobre el fútbol mexicano, no hemos tenido la oportunidad de ver muchos partidos", comenzó explicando. "No sé acerca de la Liga como tal, estoy seguro que el fútbol mexicano tiene una liga fuerte, pero no es fácil de verla aquí para ser honesto, pero imagino mucho fútbol, pasión por este deporte", agregó.

Pero eso no fue todo, ya que Klopp fue más allá y reveló que no tiene idea del equipo que debe enfrentar. "Para ser honesto aún no sé nada de Monterrey, tengo 52 años y seguramente lo olvidaré hasta que juguemos contra ellos. Así que lo necesito hacer así".

"Tenemos tiempo para prepararlo de buena manera y analizarlo con toda la información que tenemos, juntaremos todos esos datos y prepararemos el partido", sentenció.

Liverpool y Monterrey se enfrentarán este miércoles a partir de las 14:30 horas. 24 horas antes, Flamengo y Al Hilal buscarán al primer finalista.