Este miércoles el Bayern Munich presentó al delantero senegalés, Sadio Mané, como su nuevo refuerzo, con un vínculo hasta junio de 2025.

El ex Liverpool integró uno de los tríos más goleadores de las últimas décadas en Europa, junto a Roberto Firmino y Mohamed Salah, ganando Champions League y Premier League en el período que estuvo allí.

Por eso los hinchas reds se extrañaron con la decisión de Mané, quien es amado en Liverpool, tras sus 269 partidos jugados y los 120 goles que marcó.

"He querido buscar un nuevo desafío y tengo hambre de éxito. Jürgen Klopp quería que me quedara, pero me ha entendido y el club lo ha aceptado. Le deseo lo mejor al Liverpool", dijo el jugador africano en su presentación en el club alemán.

Horas después el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, dio a conocer un comunicado en el que se despide y agredece a Mané por todo lo que entregó al club.

"Es uno de los mejores de nuestra historia, se va y tenemos que darnos cuenta de lo importante que ha sido. Se va con mucha gratitud y amor. Se marcha con un estatus entre los mejores. Se va siendo uno de los mejores del mundo", comenzó.

"No tenemos que arrepentirnos de lo que perdemos, sino celebrar lo privilegiados que hemos sido por tenerle. Los goles que ha marcado, los trofeos que ha ganado. Es una leyenda, un icono moderno del Liverpool", continuó.

Y remató: "Desde que llegó, nos hizo mejores. Si alguien me hubiera dicho todo lo que iba a ayudar y conseguir en este club, no sé si lo hubiéramos podido entender en ese momento. Sadio lo ha hecho todo posible. Respeto su decisión y estoy seguro de que los aficionados también. Si amas el Liverpool, amas a Sadio, no es debatible".