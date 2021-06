Insaurralde cuenta cuando Messi lo dejó marcando ocupado con un saludo en el Camp Nou: "¿Hola Chaco, cómo estás?"

La admiración que tienen todos los argentinos por Lionel Messi es evidente. Siempre destacan su humildad, algo que fue señalado por Juan Manuel Insaurralde, el ex defensor de Colo Colo que habló del día que le tocó enfrentar a la Pulga en Champions League.

Luego de una buena campaña en Boca Juniors, dio el salto al fútbol ruso el 2012 para jugar en el Spartak de Moscú. Ahí le tocó viajar hasta Barcelona, para medirse contra los catalanes en el Camp Nou. Estando listo para entrar a la cancha, vio que se le acercó Messi y vivió un inesperado momento.

"Fue una situación bastante particular, habla de la grandeza y humildad de los grandes jugadores. En ese partido me crucé a Mascherano y a Messi. Antes de salir al campo de juego en el Camp Nou, Messi se me acerca y me dice 'hola Chaco, ¿cómo estás?", contó el defensor que hoy juega en Independiente de Avellaneda.

Luego comentó que "quedé duro, pensé que ni me registraba. Creo que eso habla de su humildad y simpleza como persona, más allá de lo que es como jugador, pues es de otro mundo lo que hace, un extraterrestre. Transmite humildad. Fueron dos o tres palabras que cruzamos, me preguntó cómo me habían tratado los rusos, fue una experiencia única".

El partido lo ganó Barcelona por 3-2, con dos goles de Lionel Messi, uno de ellos de cabeza en el área chica. Además, el Chaco enfrentó en ese encuentro a Alexis Sánchez, que ingresó los últimos veinte minutos cuando el cuadro culé caía por 2-1.

Insaurralde, además del paso por Rusia, estuvo en el Paok Salónica de Grecia, en las dos experiencias que tuvo en el fútbol europeo.