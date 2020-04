Juan Guillermo Cuadrado revela que por una insólita razón no fue aceptado en las inferiores de Boca Juniors

Juan Guillermo Cuadrado, una de las figuras de Juventus y la selección colombiana, confesó que intentó iniciar su carrera futbolística en Argentina, pero que por una insólita razón no tuvo éxito debiendo volver a su país de origen.

En una entrevista con el Canal RCN de Colombia, el polifuncional jugador reveló que “estuve en Argentina por mucho tiempo. Estuve en Tiro Federal y también hice unas pruebas en Boca Juniors, pero al final las cosas no se dieron. De todas formas, me sirvió porque pude tener experiencia y conocer la forma de trabajar en la Argentina. Todo sirve y, cuando va pasando el tiempo, todo lo que va pasando ayuda para bien'', reveló.

Pero eso no fue todo, pues dio a entender por qué no quedó en el equipo Xeneize. "Diosito estuvo ahí conmigo, siempre era fuerte, aunque las cosas eran difíciles y se me cerraron muchas puertas. Como era muy chiquito y flaquito, se hacía difícil, pero siempre tuve en mi cabeza que lo iba a lograr, siempre le pedí a Dios", mencionó.

Según la prensa trasandina el jugador cafetalero se habría probado en las inferiores de Boca entre el 2006 y 2007, antes de sumarse a las filas del Club Atlético Urabá, equipo donde se inició futbolísticamente.