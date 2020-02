Juan Fuentes valora jugar junto a Javier Mascherano: "Siempre nos está alentando y corrigiendo cosas para tener una salida más clara"

Juan Fuentes ha cambiado la cara de los hinchas de Estudiantes de La Plata cuando lo ven. De la incredulidad porque no sabían nada de él cuando llegó al equipo pincha, a la de respeto con la que lo miran hoy en día por su impecable rendimiento con la casaquilla albirroja.

Es que sus buenas actuaciones tienen soprendido no sólo a la fanaticada, también a la prensa trasandina. "Me voy acostumbrando al trabajo y al día a día. Voy conociendo mejor a mis compañeros y cada día entiendo mejor a una liga muy competitiva. De a poco se me va notando más suelto. Espero seguir mejorando porque siento que tengo todavía muchas más cosas para mejorar", le confesó el jugador chileno al diaro El Día de La Plata.

Consultado por la presencia de Mascheran en el equipo, el formado en O'Higgins cuenta que "Javier nos da esa tranquilidad de poder jugar con él, siempre nos está alentando y corrigiendo cosas para tener una salida más clara. Y nos repite ´cuando no se puede jugar hay que tirarla arriba`

Fuentes siguió relatando su actualidad en Estudiantes y cuenta los errores que vio en un comienzo. "Me jugó en contra eso de querer mostrar todo de una. Pero de a poco fui regulando y no te digo que voy a ir a un cruce caminando o despacio, pero de a poco me fui adaptando a los tiempos de juego", cerró.