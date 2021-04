José Mourinho consigue nuevo trabajo y será columnista en The Sun

Estar de bajo perfil no es una de las características de José Mourinho, quien a pesar de estar actualmente fuera de actividad como director técnico luego de ser despedido por Tottenham hace un par de semanas por los malos resultados tanto en la Premier League como en la Europa League.

Sin embargo, difícilmente habrá silencio de su parte y mucho menos de encontrar un nuevo trabajo al ser anunciado como columnista por parte del diario británico The Sun. El portugués será el especialista que tendrá el tabloide para la Eurocopa que se celebrará en este verano del Viejo Continente.

Pero sus labores no quedarán solo en lo escrito sino que también estará en Talk Sport, una emisora radial especializada, en la que será el comentarista estrella de los partidos de la competición. No será la primera vez que The Special One esté en los medios pues ya lo hizo con Sky Sports.

Mourinho fue anunciado como fichaje de The Sun.

Será una pausa interesante en la carrera de uno de los entrenadores más exitosos de lo que va de siglo luego de su salida de los Spurs tras exitosos pasos por Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid y Manchester United, que lo pusieron en la posición de respeto que tiene en la actualidad.

Queda por ver qué pasará en el futuro próximo de la carrera de José Mourinho, quien de momento sacará provecho de su capacidad como comunicador para analizar los partidos de la Eurocopa. No será hasta comienzos de la próxima temporada, seguramente, que se sepa su nuevo destino.