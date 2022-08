El entrenador detalla que la dirigencia le pidió esperar al final de temporada por refuerzos para la temporada, algo que no le gustó al argentino quien pedía conformar un equipo cuanto antes. Algo que lo hizo pensar y dejar el club francés

Jorge Sampaoli revela sus motivos para no seguir en el Olympique de Marsella: "No tenía las condiciones necesarias"

La salida de Jorge Sampaoli de la banca del Olympique de Marsella sorprendió en Francia al comienzo de la presente temporada, luego de la clasificación a Champions League y una destacada campaña que llenaba de ilusiones a sus hinchas.

Por lo mismo, desde Brasil, el entrenador argentino contó detalles de los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación, que tienen que ver por cómo la dirigencia quería afrontar la competencia venidera.

"Llegué a Marsella cuando la afición había incendiado el centro de entrenamiento. Me hice cargo de un equipo muy marcado. Clasificamos para la Champions jugando de cierta manera bien definida. Pero necesitábamos más cosas para pasar al nuevo escenario", comentó en SportTV, donde también habló de la actualidad del fútbol brasileño.

Pero lo del Olympique guardaba más detalles en cuanto a la relación con la dirigencia y los objetivos por los cuales quería pelear el casildense, donde no había apuro en contratar jugadores, donde al final terminó arribando Alexis Sánchez.

"El presidente dijo que no podía precipitarse en el mercado y que iban a esperar hasta el final de la ventana. Ese argumento no me convencía. Necesitaba jugadores lo más rápido posible para construir el equipo", precisó Sampaoli.

Esto tiene que ver con el momento que vive el club, donde el entrenador asegura que también tiene que ver por cómo están las normas en ese país: "En el campeonato de Francia hay muchas restricciones presupuestarias. No tenía las condiciones necesarias", detalla.

Si bien todavía está sin club, quiso dejar en claro que busca un proyecto en un club, donde se pueda realizar algo a largo plazo.

"Como entrenador, no puedo decir ni planificar dónde. Lo que me inspira es estar en un lugar donde pueda tener un plan", finaliza.