Jorge Sampaoli amenaza con irse del Atlético Mineiro y exige al club brasileño ponerse al día con los sueldos

Jorge Sampaoli vive un nuevo quiebre con una directiva y esta vez el entrenador podría dejar la banca del Atlético Mineiro, club que dirige desde principios de marzo pasado y con el que se coronó campeón del torneo estadual de Minas Gerais.

De hecho, Sampaoli ya amenazó a la directiva con dejar su cargo a fin de año. ¿La Razón? El club brasileño mantiene deudas salariales y el DT golpeó la mesa: si no se ponen al día con él, el cuerpo técnico y los jugadores, se va.

Sampaoli tiene contrato hasta diciembre de 2021, sin embargo, junto con el tema de las deudas no está contento con los refuerzos contratados por el Mineiro.

Desde la propia institución reconocieron la deuda de dos meses impagos, aunque aseguraron que la situación será regularizada a la brevedad.

“No es un secreto para nadie que, para firmar acá, Sampaoli pidió cobrar al día. Pero Atlético Mineiro vive una situación financiera complicadísima que se potenció por la pandemia”, dijo Alexandre Mattos, director de fútbol del Galo.

Junto a estas declaraciones, Mattos manifestó la confianza en que Sampaoli permanecerá en el club. Y retener o no al ex DT de O’Higgins, la U y la selección chilena no es cualquier cosa.

Atlético Mineiro marcha segundo en el brasileirao con 18 puntos en 9 partidos. Internacional es puntero del torneo de primera división con 20 unidades, pero con un duelo más…