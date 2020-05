Johan Fano recuerda a Jorge Sampaoli: "Me invitó a almorzar a su casa y me sorprendió, porque era muy tacaño"

Johan Fano, ex delantero de la selección peruana, recordó a Jorge Sampaoli como entrenador, destacando su obsesión por el fútbol, pero dio detalles sobre el lado tacaño del ex estratega de Universidad de Chile.

"Jorgito (Sampaoli) es un personaje. Sabía que le iba a ir bien porque era un obsesivo del trabajo. Un día me invitó a almorzar a su casa. Me sorprendió, porque era bien duro (tacaño) y en esa época no le sobraba nada, pero fui", comienza contando el ex atacante en conversación con Trome.

Johan Fano compartió fue dirigido por Sampaoli en Coronel Bolognesi en 2004 donde tuvo un campañón marcando 40 goles.

Jorge Sampaoli DT de Coronel Bolognesi (Trome)

El Gavilán cuenta que el día del almuerzo "había cuatro pizarras y dos televisores encendidos con fútbol. Habremos comido en quince minutos y el resto del tiempo fue para darme charlas de cómo debía jugar y moverme. Me tuvo como tres horas con videos".

El ex goleador asegura que los consejos de Sampaoli le sirvieron mucho y de hecho al siguiente partido se dieron las cosas tal como se las había anunciado el casildense.

"Lo que me dijo se dio tal cual en el siguiente partido. Es ahí que el entrenador te gana, te convence", cerró.

Fano de 41 años, se encuentra actualmente viviendo en Medellín asegurando que frente a la pandemia, la gente se cuida más en Colombia que en Perú.