Joan Gaspart golpea la mesa: "Lionel Messi no se puede marchar, hay un contrato firmado y listo"

Pese a que el mundo entero da a Lionel Messi fuera del Barcelona para la próxima temporada y aparecen una serie de equipos dispuestos a indemnizar al cuadro culé por el argentino, un ex presidente azulgrana puso el grito en el cielo y asegura que por contrato, el 10 no se puede marchar.

Se trata de Joan Gaspart, que en conversación con Marca aseguró conocer el contrato de memoria del trasandino y que no existe posibilidad de dejar el club de toda su vida.

"No se puede marchar. Se irá en 2021. Yo he visto el contrato y es muy claro. La cláusula acababa en junio y ya no hay marcha atrás. Yo prefiero que se vaya el año que viene por cero a que se vaya a por menos de 700 millones. Aquí manda el club, no el jugador. El club ha pagado a los jugadores. Y esto no es cosa de dinero, además, aquí hay un contrato firmado y listo", aseguró.

Según el ex dirigente, le manda un mensaje potente al actual mandamás, Josep María Bartomeu.

"Entiendo que se está presionando desde el entorno para que se vaya, pero si yo soy el presidente del Barça no negocio ni un euro. Ni un euro", disparó.

Y no se quedó ahí Gaspart, porque aclaró que "si Messi se va por menos de lo que vale su cláusula será más humillante que el 2-8. Y que no se olvide Messi de que el socio quiere más al Barça que al jugador. Y si Messi se va el año que viene, pues vale, mala suerte, se va con 34".