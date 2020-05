Jean Meneses: "Mi sueño es jugar en Europa, pero si no se puede me gustaría ir a un equipo que pelee por la Copa Libertadores"

Jean Meneses fue uno de los chilenos que tuvo mejor presente en el fútbol internacional en 2019. Takeshi es pieza indiscutida del León de México y ha llevado a su equipo a ser protagonista de los torneos aztecas.

Su buen momento le valió una nominación a la selección chilena para los amistosos de octubre y también, ganó confianza para soñar con su futuro.

En conversación con De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Chile, Takeshi se ilusiona con llegar al Viejo Continente: "Mi sueño es jugar en Europa, pero si no se puede me gustaría ir a un equipo que pelee por la Copa Libertadores. Es una competencia muy prestigiosa".

Por otro lado, sobre su experiencia en la Roja, Meneses señaló que "quiero ganarme un puesto de titular en la selección chilena. Me gusta jugar por ambas bandas. En León lo hago por la izquierda y me da la posibilidad de encarar y anotar con la derecha".

"La disputa por ser titular en la selección chilena será muy linda. Me veo siendo una alternativa para Rueda, todo dependerá del nivel que muestre en mi club", agregó.

Meneses jugó el amistoso ante Guinea en octubre pasado

Además, elogió la categoría de tres de sus compañeros en la Roja: "Cuando me tocó ir a la selección me llamó mucho la atención el nivel de Aránguiz, Vidal y Sánchez, no dan ningún balón por perdido".