Confirmado. Colo Colo se quedó sin su arquero titular de cara a la temporada 2025, porque Brayan Cortés decidió no renovar su contrato con Blanco y Negro y ya tiene nuevo equipo.

El seleccionado nacional jugará por primera vez en el extranjero, porque tiene un acuerdo con Club León de México, cuadro que es dirigido técnicamente por Eduardo Berizzo, quien conoce al meta desde su paso por la Roja.

La salida de Cortés de Colo Colo generó inquietud en el pueblo albo, porque muchos están disconformes por la decisión que tomó de ir a un torneo que no es competitivo, ya que no tiene descenso, como el azteca.

José Luis Álvarez se va en picada contra Brayan Cortés

Brayan Cortés jugará en México, situación que tiene molesto al ex jugador de Colo Colo José Luis Pelé Álvarez, quien en diálogo con Bolavip criticó sin asco la decisión del portero.

“Se decantó por una persona que lo conocía (Berizzo), va a jugar. No sé si México es para un arquero de la calidad que tiene Brayan Cortés”, dijo de entrada el Pelé.

Brayan Cortés jugará en México.

“Tenía que haberse quedado en Colo Colo, pero si él quería seguir una carrera tenía que haber esperado un poquito después de la Copa Libertadores. Por las lucas está bien, pero si es por eso me voy a Emiratos Árabes, no a México”, cerró el ex jugador del Cacique.

Brayan Cortés parte a México y tendrá como gran vitrina el Mundial de Clubes 2025, al que ya clasificó León.