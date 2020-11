Javier Mascherano anuncia su retiro del fútbol profesional: "Las cosas se dieron de esta manera"

Javier Mascherano sorprendió a todos al anunciar su retiro del fútbol profesional tras la derrota de Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors por la Primera División argentina.

El largo parate por la pandemia habría sido uno de los factores para la decisión del Jefecito: "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente. Hoy jugué mi último partido. Es una decisión que la venía pensando. Es el momento de terminar mi carrera, por sensaciones que tengo, por cosas que me fueron pasando en estos meses, que a nivel personal, habiéndolo pensado todo este tiempo, es terminar hoy".

Masche consideraba que no podía entregar el 100% al Pincharrata: "Hoy me encuentro que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarles el respeto ni a Estudiantes, que fue el club que confió en mi para mi vuelta, a mis compañeros ni a esta profesión que me ha dado todo. Básicamente quería anunciarlo para que no haya ningún tipo de especulaciones".

En esa misma línea, el Jefecito afirmó que "esa ilusión que uno tuvo, de ser futbolista, vaya apagándose. Volví post pandemia, pensé que esa ilusión la iba a volver a sentir, todo eso que me hizo ser quien soy y la verdad no pude. Por respeto a todos hoy es el momento dar un paso al costado y de terminar con esta carrera".

Javier @Mascherano "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina" pic.twitter.com/UDU3WHwRb4 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 15, 2020

"No quería dejar pasar el tiempo para que no haya ningún tipo de especulación. Quiero agradecerles a todos los clubes, los entrenadores, a los compañeros que tuve a lo largo de mi carrera. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de jugar los últimos tiempos, lamentablemente fueron menos de lo que quería. A veces uno no elige el final, se termina dando por sí solo", cerró en conferencia de prensa.

Mascherano arrancó su carrera en River Plate. Luego pasó Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona y Hebei Fortune de China. Además, el Jefecito jugó cuatro mundiales con la selección argentina, 2006, 2010, 2014 y 2018. Así, junto a Messi y Diego Maradona, integra el grupo de argentinos con más Copas del Mundo disputadas.