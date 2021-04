James Milner rechaza la decisión del Liverpool de propulsar la Superliga: "Espero que no se haga"

Liverpool es uno de los 12 equipos que dio a conocer sus intenciones de separarse de la UEFA para crear la Superliga que pretende desplazar por completo a la Champions League. Tras la noticia que sacudió al mundo del fútbol, los reds fueron los primeros de los fundadores que saltaron al campo e igualaron 1-1 con Leeds United.

La decisión, tomada por los directivos, no agradó del todo en los jugadores del equipo y fue James Milner quien desaprobó esta determinación. "Hay muchas preguntas. No me gusta y espero que no se haga", comentó tras el compromiso ante el equipo de Marcelo Bielsa en la Premier League.

El experimentado mediocampista se mostró resignado ante lo que pueda pasar con el fútbol europeo. "Tenemos que intentar ser profesionales y controlar lo que podemos controlar. Nos enteramos ayer", añadió.

El compromiso entre Liverpool y Leeds estuvo cargado de declaraciones en contra de la Superliga. Tanto el técnico de los reds, Jürgen Klopp, como el argentino se mostraron en contra de la realización de este certamen.

El debate está abierto entre todas las partes. UEFA, FIFA y jugadores parecen ir en contra de los 12 equipos que empezaron a hacer fuerzas para concretar una idea que se viene cocinando desde hace varios años.