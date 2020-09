Italia sorprende a Holanda y Erling Haaland se destapa en la UEFA Nations League

La segunda jornada de la UEFA Nations League se sigue jugando en el Viejo Continente. Este lunes, los grupos C4, A1, B1 y B2 disputaron la fecha 2 con grandes sorpresas y molestosas visitas.

Por el Grupo C4, Bielorrusia venció como visitante a Kazajistán por 2-1, mientras que Lituania derrotó por la mínima en la casa de Albania. En esta zona, las cuatro selecciones tienen tres puntos.

En el A1 hubo un partidazo que prometía buen fútbol. Holanda recibía a Italia en el Johan Cruyff Arena con la misión de sumar su segundo triunfo al hilo. Sin embargo, fue la Azzurra quien se quedó con los tres puntos gracias al solitario gol de Nicolo Barella. El otro partido de la zona fue el triunfo 2-1 de Polonia sobre Bosnia. Italia es líder del grupo con 4 puntos y lo siguen Holanda y Polonia con 3.

Por su parte, el B1 tuvo una figura descollante: Erling Haaland. Noruega venció 5-1 como visitante a Irlanda del Norte con doblete del joven delantero del Borussia Dortmund. En el otro encuentro, Rumania se impuso por 3-2 ante Austria en condición de visitante. Los rumanos son líderes con cuatro unidades, seguidos por Austria y Noruega con 3 cada uno.

Finalmente, la segunda fecha del Grupo B2 se cerró con el empate 1-1 entre Israel y Eslovaquia, y con la victoria de Escocia 2-1 en la casa de República Checa. Los escoceses son líderes exclusivos de la zona con 4 puntos.

Mañana martes se cerrará definitivamente la segunda fecha de la Nations League. Entre los partidos destacados está el Dinamarca vs Inglaterra, Francia vs Croacia y Suecia vs Portugal.