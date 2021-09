Una noticia que impresiona al fútbol Sudamericano, y en especial al de Argentina, una vez que se confirmara que Edgardo Bauza decidió dejar de ser entrenador de fútbol para siempre.

Así lo confirmó su representante, Gustavo Lescovich, quien en una declaración en los medios confirmó la noticia que dejó impactado a los peloteros que lo recuerdan con gran cariño, donde su último paso fue en Rosario Central en 2018, donde coincidió con el jugador nacional Francisco Parot.

“El Patón está en Rosario. Ahora vuelve a Quito la semana que viene. Si Dios quiere, el lunes lo voy a ver. ¿Sí está para dirigir? No, no... El Patón ya dejó de trabajar, no trabaja más. Su último paso en Central, que fue lo que él quería, lo cumplió y ya con eso se retiró”, fue el mensaje del representante en TNT Sports Argentina.

En su historia quedará para siempre marcado que consiguió la primera Copa Libertadores para Ecuador, con la Liga Universitaria de Quito, además de una Recopa. Además que en su país levantó la Libertadores con San Lorenzo y fue entrenador de la selección Argentina.

Para los hinchas de Universidad de Chile también tiene un recuerdo, porque era el entrenador de la Liga cuando los azules vencieron en la final de la Copa Sudamericana en el año 2011.