Inter de Milán vs Sampdoria | Día, hora y canal para ver en vivo al campeón de Italia por la fecha 35 de la Serie A

11 largos años tuvo que esperar la hinchada lombarda para ver a su equipo levantar el título de la Serie A. El Inter ha estado intratable esta temporada y le saca 13 puntos de ventaja a su rival más cercano. A pesar de las celebraciones, el Neroazzuro todavía debe jugar cuatro fechas, la primera siendo frente a la Sampdoria.

La legión de chilenos en el Inter levantó su primer título con el club. No fueron titulares durante todo el campeonato, pero si aportaron con goles y asistencias claves. Arturo Vidal jugó en 23 ocasiones por la Serie A, anotó un tanto que fue frente a la Juventus y registró dos asistencias.

Alexis también tuvo grandes aportes. En 27 partidos marcó 5 goles y asistió otros seis en el transcurso del campeonato.

El equipo de Conte ganó el primer scudetto para el Inter de Milán desde la temporada 2009-2010, cuando José Mourinho los dirigía. Pero todavía faltan varias fechas para que el Inter pueda descansar.

En esta jornada reciben a la Sampdoria en el Giuseppe Meazza en lo que será el primer partido con los lombardos como campeones. Los visitantes se encuentran en el noveno lugar de la tabla, con pocas opciones de escalar, ya que el Sassuolo que es octavo tiene ocho puntos más.

A pesar no ser titular, Conte alabó la labor de Alexis Sánchez en el Inter esta temporada. (Foto: Getty)

