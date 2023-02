Este lunes el Watford derrotó en un infartante partido alWest Bromwich por 3-2 en el Vicarage Road Stadium por la fecha 33 de la Championship.

El sueco Ken Sema fue la gran figura del partido al anotar un doblete, primero abriendo el marcador a los 23 minutos y luego sellando la victoria a los 78'.

Pero no sólo eso. Tras el encuentro dio una gran demostración de valentía al ofrecer una entrevista a la televisión, pese a que sufre de tartamudez.

“Ha pasado un tiempo con mi lesión y esas cosas, así que estoy contento con los goles y también estoy contento con la victoria de hoy. Fue un partido que debía ganar aquí en casa, y fue un noche espectacular", dijo.

“Fue genial celebrarlo frente a la afición. Estuve fuera por un tiempo con mi rehabilitación e hice todo lo que pude para volver más fuerte. Anotar hoy y obtener la victoria se siente genial”, añadió.

Y finalizó: “Será una victoria muy importante. Una victoria en casa también es muy importante para nuestra confianza, contra un equipo fuerte. Sabemos que el sábado será otra prueba difícil, pero nos sentimos bien y tengo muchas ganas de volver a salir".

La entrevista se hizo viral rápidamente, recibiendo Sema el apoyo y cariño de los aficionados a este deporte, por su coraje y arrojo.

Un hincha dijo: "Qué tipo. Respeto masivo. Tuve un mal tartamudeo mientras crecía. Te quita el viento de las velas y golpea tu confianza".

"Juego limpio para Sema, respeto masivo", publicó otro, mientras un tercero recordó que el inglés, encima, no es su idioma nativo: "La gente no se da cuenta de lo agotador que es tartamudear. Tu mente tiene que trabajar a una velocidad increíble para elegir palabras con las que no tropezarás. Hacer eso en un segundo o tercer idioma es simplemente increíble".

"Me encanta esto, qué inspiración. También tengo un tartamudeo que a menudo afecta mi confianza mientras entreno, pero he encontrado maneras de expresar mis puntos y tratar de que no me afecte. Bien hecho Ken Sema y genial objetivos", escribió otro internauta.