Juan Manuel Insaurralde y el sufrimiento de Independiente en Brasil: "No encontramos explicación del maltrato que sufrimos"

Independiente logró un sufrido empate 2-2 ante Bahía por Copa Sudamericana, pero más allá del partido, lo que se robó toda las miradas fue lo ocurrido en la previa. Las autoridades no dejaron ingresar a parte del plantel por casos "detectables" de coronavirus.

La situación llevó a que jugadores como Juan Manuel Insaurralde y Pedro Pablo Hernández se quedaran varados en el aeropuerto de Salvador por casi 24 horas, obligándolos a volver a Argentina. Pese a que los exámenes habían dado negativo, se les negó la opción de ingresar al país, quedando a la deriva por un día completo.

Justo antes de que comenzara el encuentro, los jugadores que no pudieron entrar a Brasil tomaron el avión de vuelta al otro lado de la cordillera, poniendo fin al tremendo drama. Y fue el Chaco quien sacó la voz y contó detalles de lo que pasó.

El grupo de jugadores de Independiente que no pudo entrar a Brasil. Foto: Twitter

"Fue una odisea, pero primero en principal quiero felicitar a los muchachos que la verdad hicieron un esfuerzo enorme. Me siento orgulloso de los compañeros que tengo porque se sobrepusieron a todas las adversidades", lanzó el ex Colo Colo.

Insaurralde reveló que "estuvimos casi 24 horas tirados en un aeropuerto, durmiendo en el piso. Había solo cuatro colchonetas, una cosa insólita. Fuimos a jugar un partido de fútbol y nos encontramos con todo esto. Independiente hizo todo lo que correspondía con todos los documentos, estábamos todos habilitados para jugar".

El defensor de Independiente recalcó que el plantel no tenía contagios. "Ya dimos negativo en el de antígenos. No encontramos explicación del maltrato que sufrimos. Estuvimos casi 24 horas tirados en el aeropuerto, durmiendo en el piso. Estábamos en desventaja deportiva por donde lo mires, espero que no vuelva a suceder, por eso el descargo".

Así protestó el plantel en el partido con Bahía. Foto: Independiente

Poro otro lado, el Chaco pidió regular este tipo de situaciones, que ya se han hecho comunes en varios encuentros sometidos a distintas regulaciones sanitarias. "Esto no tiene que volver a pasar. Nosotros fuimos a jugar un partido y nos trataron como si fuésemos otra cosa".

"A mí y a Arregui nos increparon, no voy a contar detalles. Pero nos hablaron de mala manera, el maltrato fue constante. Ni siquiera nos ofrecieron nada, comimos, cenamos y desayunamos gracias a nuestros compañeros que nos acercaron las viandas como corresponde. Por lo menos pudimos comer ahí, pero no es lo que correspondía", sentenció.