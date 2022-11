Un reportero de la cadena TV2 de Dinamarca fue abordado por la policía qatarí al advertir que usaba un brazalete con el mensaje "One Love", en apoyo a la comunidad LGBT+.

Impacto: periodista danés es obligado a quitarse el brazalete One Love en un despacho desde las calles de Doha

Antes del inicio de la Copa del Mundo de Qatar varias selecciones europeas habían anunciado que usarían un brazalete con el mensaje "One Love", en apoyo a la Comunidad LGBT+.

Sin embargo, a última hora la FIFA advirtió que los capitanes que usen este brazalete recibirían una amonestación una vez iniciado el encuentro.

Las selecciones echaron pie atrás después de la amenaza, pero no los medios y reporteros de aquellos países que continúan con la campaña en suelo qatarí.

Alex Scott, comentarista deportivo de la BBC, recibió elogios el lunes por llevar el brazalete One Love en la transmisión del partido entre Inglaterra e Irán.

Pero otro reportero danés no tuvo la misma suerte, cuando se puso el brazalete en pleno despacho para la cadena TV2 de Dinamarca, siendo abordado por la policía local.

En las imágenes se ve que el agente pone su mano sobre la cámara mientras el periodista dice: "Esto son solo colores. Sé que tienes que decirme... ¿qué debo hacer?".

La policía le dice algo que no se advierte, y el reportero le responde: "¿Quién te dijo que no puedo tenerlo puesto? Ok, ¿puedo tomarlo porque tengo que mostrarlo? Si es solo en mi mano tal vez?".

"¿Por qué esto no está permitido? ¿Es por los colores? Pero esto solo dice 'One Love'. Es respetar a todos", añade.

No es la primera vez que la policía qatarí interrumpe un despacho de ese canal. Antes del comienzo del Mundial amenazaron al periodista Rasmus Tantholdt con romperle la cámara.